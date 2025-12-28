Alpinista precipita e resta incrodato sul Medale a Lecco | lungo intervento del Soccorso alpino
Nel primo pomeriggio di sabato 27 dicembre 2025, il Soccorso alpino è intervenuto per un alpinista rimasto incrodato sul Monte Medale a Lecco. L'intervento ha richiesto una complessa operazione di recupero, garantendo l’assistenza necessaria per la sicurezza della persona coinvolta. La dinamica dell’incidente e gli aggiornamenti sul recupero saranno forniti nelle prossime ore.
Attivazione del Soccorso alpino nel primo pomeriggio di sabato 27 dicembre 2025 per un alpinista precipitato sul Monte Medale.L’allarme è scattato intorno alle 13.30. Sul posto sono intervenuti i tecnici della delegazione Lariana del soccorso alpino.È stato richiesto anche l’intervento. 🔗 Leggi su Quicomo.it
