Alpinista precipita e resta incrodato sul Medale a Lecco | lungo intervento del Soccorso alpino

Nel primo pomeriggio di sabato 27 dicembre 2025, il Soccorso alpino è intervenuto per un alpinista rimasto incrodato sul Monte Medale a Lecco. L'intervento ha richiesto una complessa operazione di recupero, garantendo l’assistenza necessaria per la sicurezza della persona coinvolta. La dinamica dell’incidente e gli aggiornamenti sul recupero saranno forniti nelle prossime ore.

