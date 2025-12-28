Almanacco | Lunedì 29 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 29 dicembre segna il 363° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con due giorni alla sua conclusione. In questa data si ricorda San Davide di Salonicco, mentre il proverbio del giorno invita a non sottovalutare il freddo di dicembre. Tra gli avvenimenti storici ricordiamo l’indipendenza della Mongolia nel 1911 e la prima partita di pallacanestro nel 1934.

