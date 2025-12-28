Almanacco | Lunedì 29 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Lunedì 29 Dicembre è il 363° giorno del calendario gregoriano, mancano 2 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Davide di SaloniccoProverbio di DicembreDicembre gelato non va disprezzatoAccadde oggi1911 - La Mongolia diventa indipendente dalla Cina1934 - Prima partita di pallacanestro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Lunedì 29 dicembre Il Sole sorge alle 07:59 e tramonta alle 16:53. Il culmine è alle 12:26. Durata del giorno otto ore e cinquantaquattro minuti. La Luna sorge alle 12:11
