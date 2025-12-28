Almanacco | Domenica 28 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 28 dicembre è il 362º giorno del calendario gregoriano (il 363º negli anni bisestili). Mancano 3 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Dodici Giorni di Natale (Cristianesimo occidentale).Aforisma di DicembreVedere ancor due roselline, oggi,a mezzo dicembre, mi pare un ingannodegli occhi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Almanacco | Domenica 7 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Leggi anche: Almanacco | Domenica 7 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Almanacco | Domenica 28 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; 28 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Domenica 28 dicembre - Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Almanacco | Domenica 28 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.
Almanacco | Domenica 28 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 28 dicembre è il 362º giorno del calendario gregoriano (il 363º negli anni bisestili). pisatoday.it
Domenica 28 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Santi Innocenti (Martiri) Il 28 dicembre la Chiesa commemora i Santi Innocenti, i bambini uccisi per ... trevisotoday.it
Domenica 28 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Domenica 28 dicembre Il Sole sorge alle 07:59 e tramonta alle 16:53. Il culmine è alle 12:26. Durata del giorno otto ore e cinquantaquattro minuti. La Luna sorge alle 11:50 co - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.