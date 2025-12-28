Alloggi dedicati a famiglie fragili | Accompagniamo all’autonomia

Nuovi alloggi, destinati a otto persone che si trovano in situazione di emergenza abitativa e hanno la necessità di trovare la serenità utile per iniziare un percorso che li possa portare all'autonomia. Sono stati inaugurati solo pochi giorni fa i nuovi alloggi di Strada Pontevecchio, realizzati dal Comune di Magenta grazie ai fondi del Pnrr – Investimento 1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta, destinati a sostenere famiglie e persone in condizione di fragilità. L'intervento, portato a termine recentemente, ha permesso di trasformare spazi precedentemente utilizzati come magazzini in alloggi funzionali, completando anche la sistemazione dei piani superiori.

