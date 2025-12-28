Allerta fentanyl stretta sulle ricette

È stata rafforzata la vigilanza sulle ricette di fentanyl, un oppioide sintetico fondamentale nella terapia del dolore. Tuttavia, il suo uso improprio come droga ha sollevato preoccupazioni tra le autorità e i farmacisti. A Bergamo, sono state adottate misure più stringenti per garantire un corretto utilizzo e prevenire abusi, tutelando la salute pubblica e mantenendo un controllo rigoroso su questa sostanza.

L'ALLARME. L'oppioide sintetico serve nella terapia del dolore ma è usato impropriamente come droga. I farmacisti: «Vigilanza rafforzata anche a Bergamo». Già intercettati alcuni casi di documenti «taroccati».

Fentanyl, via a controlli rafforzati su prescrizioni cartacee - Il ministero della Salute ha diramato indicazioni operative per le farmacie, in attesa della ricetta dematerializzata, per prevenire usi impropri di Fentanyl. farmaciavirtuale.it

Allarme fentanyl, il Ministero della Salute vara un decalogo: stretta su prescrizioni e farmacie - Il Ministero della Salute pubblica un decalogo con 10 regole per farmacie e medici per fermare abusi e traffici illegali di oppioidi. tag24.it

Anche a Parma è allerta Fentanyl x.com

Allarme per l'arrivo del Fentanyl, è 50 volte più letale dell'eroina Addio a Luigi Sarti, il gommista che amava il volontariato Omicidio di via Faelli: le motivazioni della sentenza Fidenza, ruba le offerte ma è costretto a restituirle Intervista ad Alex Britti, la star del C - facebook.com facebook

