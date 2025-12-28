Allegri su Maignan | La società sta lavorando sul futuro anche sui rinnovi Su Nkunku …

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri ha commentato le strategie del club, sottolineando l’impegno della società sul futuro, inclusi rinnovi e rafforzamenti della rosa. Prima di Milan-Verona, partita valida per la 17ª giornata di Serie A 2025-2026, l’allenatore ha evidenziato l’attenzione verso i giovani e la continuità del progetto tecnico. Allegri ha inoltre accennato a Nkunku, senza però fornire dettagli specifici sui prossimi sviluppi.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri su maignan la societ224 sta lavorando sul futuro anche sui rinnovi su nkunku 8230

© Pianetamilan.it - Allegri su Maignan: “La società sta lavorando sul futuro, anche sui rinnovi”. Su Nkunku …

Leggi anche: Maignan Juve, Allegri esce allo scoperto sul futuro del portiere: «È tra i più forti nel suo ruolo, la società si sta già muovendo per…». L’annuncio

Leggi anche: Milan Verona, Allegri in conferenza stampa: «Non possiamo sbagliare. Nkunku sta bene, Leao non convocato. Su Fullkurg…»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.