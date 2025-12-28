Allegri su Maignan | La società sta lavorando sul futuro anche sui rinnovi Su Nkunku …

Massimiliano Allegri ha commentato le strategie del club, sottolineando l’impegno della società sul futuro, inclusi rinnovi e rafforzamenti della rosa. Prima di Milan-Verona, partita valida per la 17ª giornata di Serie A 2025-2026, l’allenatore ha evidenziato l’attenzione verso i giovani e la continuità del progetto tecnico. Allegri ha inoltre accennato a Nkunku, senza però fornire dettagli specifici sui prossimi sviluppi.

