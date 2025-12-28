Allegri scappa via in tv ha un ospite a pranzo | Scusatemi ma il ristorante ci aspetta

Durante una trasmissione televisiva, l’allenatore Allegri si è congedato improvvisamente, spiegando di dover lasciare l’intervista per un impegno a pranzo. Tra il serio e il faceto, ha confessato di avere un appuntamento che lo attendeva, lasciando gli altri ospiti un po' sorpresi. Questo episodio ha attirato l’attenzione, evidenziando un lato più informale e spontaneo del personaggio.

Tomori: “Non sono mai stato così bene fisicamente. Allegri mi ha aiutato molto quando si tratta di leggere il gioco. È una cosa semplice, ma non c'è bisogno di esagerare come difensore. Si tratta di correre in modo più intelligente, non più duro. Siamo tutti torna - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.