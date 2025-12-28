Allegri scappa via in tv ha un ospite a pranzo | Scusatemi ma il ristorante ci aspetta
Durante una trasmissione televisiva, l’allenatore Allegri si è congedato improvvisamente, spiegando di dover lasciare l’intervista per un impegno a pranzo. Tra il serio e il faceto, ha confessato di avere un appuntamento che lo attendeva, lasciando gli altri ospiti un po' sorpresi. Questo episodio ha attirato l’attenzione, evidenziando un lato più informale e spontaneo del personaggio.
Da studio restano un po' spiazzati quando l'allenatore, tra il serio e il faceto, confessa di avere un po' di premura perché ha un appuntamento. Con chi? È l'ex presidente della Juve e amico, Andrea Agnelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Giorgia: “Con Emanuel Lo amore e odio. Abbiamo litigato a ristorante, nostro figlio ci ha rimproverati”
Leggi anche: Alessia tra le 50 donne trans a pranzo con Papa Leone: “Ci ha accolte, è un messaggio d’inclusione”
Conferenza Stampa Allegri in Diretta Streaming | IT; Allegri: Il calcio non si spiega, si gioca. Leao non è convocato Serie A Enilive; Il Napoli vince, Allegri scappa via: la reazione di Conte.
Allegri scappa via in tv, ha un ospite a pranzo: “Scusatemi, ma il ristorante ci aspetta” - Da studio restano un po' spiazzati quando l'allenatore, tra il serio e il faceto, confessa di avere un po' di premura perché ha un appuntamento ... fanpage.it
Tomori: “Non sono mai stato così bene fisicamente. Allegri mi ha aiutato molto quando si tratta di leggere il gioco. È una cosa semplice, ma non c'è bisogno di esagerare come difensore. Si tratta di correre in modo più intelligente, non più duro. Siamo tutti torna - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.