Allegri non si prende meriti dopo Milan-Verona | È merito di…

Allegri, nel post partita di Milan-Verona, ha evitato di attribuirsi i meriti della vittoria, sottolineando invece il contributo della squadra. Durante la conferenza stampa, ha analizzato l’andamento della partita della 17ª giornata di Serie A 2025-2026, giocata allo stadio San Siro, mantenendo un tono sobrio e riflessivo. L'allenatore ha mostrato rispetto per il percorso collettivo, evitando commenti eccessivi e concentrandosi sugli aspetti tecnici e tattici
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
