Allegri dopo Milan-Verona | Ecco la quota Scudetto Dopo il 3-0 dovevamo …

Allegri, allenatore del Milan, ha commentato dopo la vittoria contro il Verona, sottolineando l'importanza del risultato e analizzando le prospettive di qualificazione. Nel corso dell'intervista a 'DAZN', ha condiviso anche la sua valutazione sulla quota Scudetto e sui prossimi impegni della squadra. La partita della 17^ giornata di Serie A si è conclusa con un risultato che rafforza le ambizioni del Milan in questa stagione.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri dopo Milan-Verona: “Ecco la quota Scudetto. Dopo il 3-0 dovevamo …” Leggi anche: Milan-Pisa, Allegri: “Dopo il vantaggio dovevamo chiudere la partita. Abbiamo sbagliato” Leggi anche: Allegri si arrabbia dopo Juventus-Milan: “Dovevamo stritolarli”. Poi punge Leao Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Allegri: Leao non è convocato, Nkunku contro il Verona può fare bene. Füllkrug? Unico; Milan-Verona, Allegri: Leao e Gabbia non convocati. Ricci non si muove: è affidabile e intelligente; Verso Milan-Verona, Allegri: Leao non è convocato, giocatori part-time non vanno bene; Leao recupera per Milan-Verona? Convocato, titolare o in panchina: la scelta di Allegri. Milan-Verona 3-0, gol e highlights. Rete di Pulisic e doppietta di Nkunku - A distanza di 365 giorni, il Milan è primo (aspettando l'Inter) dopo il 3- sport.sky.it

Nkunku si sblocca col Verona: una doppietta per convincere Allegri e cambiare i piani del Milan - Per sbloccarsi si è dovuto procurare un rigore: il proverbiale episodio che può diventare la svolta chiave. ilfattoquotidiano.it

Milan-Verona 3-0 pagelle: Pulisic la stappa, si sblocca Nkunku, magie di Modric, Allegri è primo ma s'arrabbia - 0, i top e flop: Nkunku migliore in campo con una doppietta, Pulisic sblocca la gara. sport.virgilio.it

Paolo Condò avverte Allegri: dopo i 10 punti conquistati contro le grandi, ora serve la svolta con le squadre della parte destra della classifica per non perdere terreno. https://www.milannews24.com/condo-milan-allegri-serie-a-parole/ #Milan #SerieA #Co - facebook.com facebook

#Supercoppa tra polemiche e disagi: #Allegri multato dopo la lite con #Oriali, tifosi bloccati al rientro #Milan #SempreMilan x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.