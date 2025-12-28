Allegri avverte i nerazzurri | Possiamo raggiungere 82 e 84 punti ma serve continuità

Allegri invita l'Inter a mantenere alta la concentrazione, evidenziando che con continuità il team può raggiungere tra 82 e 84 punti. Dopo la sfida tra Milan e Verona, il tecnico rossonero sottolinea l’importanza di migliorare la gestione delle partite, pur riconoscendo che i suoi rimangono in corsa per le prime posizioni. Un messaggio di attenzione e determinazione per il proseguo della stagione.

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Milan Verona, Massimiliano Allegri ha fatto il punto con uno sguardo chiaro sulla corsa Scudetto, tra gestione delle partite e soglia punti necessaria per restare competitivi fino in fondo. GESTIONE DEL VANTAGGIO – «Ci sono momenti della gara che vanno gestiti diversamente, sui quali possiamo ancora migliorare. Dopo il 3-0 dovevamo avere una gestione migliore della palla». Un passaggio chiave per un campionato in cui i dettagli pesano e ogni calo può costare punti.

