Allarme plastica nel mondo | la soluzione non è riciclare ma ridurre la produzione

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allarme plastica nel mondo richiede un cambio di approccio: invece di concentrarsi esclusivamente sul riciclo, è fondamentale ridurre la produzione di plastica. Carmelo Lercara, 33 anni, nato a Catania e residente a Roma, lavora in un’azienda specializzata in depuratori d’acqua. Questi strumenti contribuiscono a eliminare microplastiche e impurità dall’acqua, rappresentando una soluzione concreta per tutelare l’ambiente e migliorare la qualità dell’acqua che utilizziamo quotidianamente.

Carmelo Lercara ha 33 anni ed è nato a Catania, ma da ormai 15 anni vive a Roma. Lavora in un’azienda che produce depuratori d’acqua, strumenti fondamentali per filtrare e purificare l’acqua rimuovendo sostanze chimiche, impurità e microplastiche, garantendo così acqua più sicura per uso domestico e industriale. Giorno dopo giorno, grazie al suo lavoro . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

allarme plastica nel mondo la soluzione non 232 riciclare ma ridurre la produzione

© Lifeandnews.it - Allarme plastica nel mondo: la soluzione non è riciclare, ma ridurre la produzione

Leggi anche: La lotta alla plastica. Bottiglie da riciclare, ecco i nuovi compattatori

Leggi anche: Spazio, roadmap per ridurre e riciclare: l’economia circolare va in orbita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Allarme furti nei cantieri, ecco la soluzione di LoJack - Il fenomeno dei furti di macchine da cantiere continua a crescere, alimentato da organizzazioni criminali che sottraggono i mezzi per rivenderli all'estero o smontarli e immettere i componenti nel ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.