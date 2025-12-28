Allarme lupi in Costiera | pecore sbranate a Scala

Tensione e preoccupazione in Costiera Amalfitana: nella notte di Natale, a Scala, in località Magliulo, tre pecore appartenenti a un gregge sono state sbranate presumibilmente da un branco di lupi. Segnalazioni analoghe anche nei mesi scorsi nella frazione Sambuco di Ravello e a Tramonti.

