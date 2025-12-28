Allarghiamo il perimetro dell’attrattività

Villois Il costante calo della produzione manifatturiera, da ormai oltre 10 quarter, ha definitivamente sancito il sorpasso, nella composizione del Pil, del terziario con commercio, pubblici esercizi e ricettivo alberghiero nei confronti dell’industria. A spingere il terziario, oltre alla costante crescita dei servizi di ogni tipo, ci ha pensato il turismo estero, in continua crescita dal 2023. In questo quadro roseo persiste quello grigio della deindustrializzazione. Per ulteriormente intensificare l’attrattività è necessario allargare il perimetro dell’attrattività e favorire la presenza di flussi turistici, oltre che nelle grandi città d’arte e balneari-montana a forte componente commerciale-ricettiva, ad altre importanti realtà di minori dimensioni e risonanza attrattiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

