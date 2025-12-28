Alla Misericordia. Musica e cuore per beneficenza.

La Misericordia di Torre del Lago inizia il nuovo anno all’insegna della solidarietà e della inclusione grazie ad un evento benefico ben accolto dal presidente Luca Simonetti e promosso Lisa Interlicchia e Katy Braccini. (nella foto) La giovanissima Lisa Intelicchia e la mamma Katy Braccini sono le ideatrici di molte iniziative culturali tra le quali il New Talent School ed altri appuntamenti dedicati alla musica e alla valorizzazione dei talenti del territorio e non solo del territorio versiliese. Iniziano il nuovo anno con una giornata dedicata alla musica con i protagonisti del Talent che si esibiscono per beneficenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

