All Her Fault ci apre a un mondo che non conosciamo una serie tutta da scoprire

All Her Fault è una serie TV disponibile su Sky, introdotta come una delle novità più interessanti di fine 2025. Con una narrazione coinvolgente e un’attenzione ai dettagli, questa produzione invita gli spettatori a esplorare un mondo nuovo e sconosciuto. Un titolo da scoprire per chi cerca una storia originale e ben costruita, capace di offrire un’esperienza di visione intensa e riflessiva.

All Her Fault è una delle grandi sorprese di questo fine 2025 su Sky, una serie tv incredibile che merita di essere raccontata e che dovete vedere per scoprire qualcosa che non conoscete. Dietro questa serie infatti c'è tutto un mondo, una marea di situazioni complicate da evidenziare e che meritano di essere approfondite. La serie tv è ideata e scritta da Megan Gallagher e diretta da Kate Dennis e Minkie Spiro, basta su un romanzo del 2021 di Andrea Mara. Tra i protagonisti nel cast ci sono Sarah Snook, Jake Lacy, Jay Ellis e Dakota Fanning.

