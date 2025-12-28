Alfonso Signorini la decisione choc | non era immaginabile È finita malissimo dopo lo scandalo

– Le rivelazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini e sulle presunte dinamiche dietro le selezioni per il Grande Fratello hanno innescato una catena di conseguenze mediatiche e giudiziarie che appare ancora lontana dalla conclusione. L’inchiesta televisiva e le successive dichiarazioni hanno coinvolto il conduttore in un’esposizione senza precedenti, tanto che Signorini ha già depositato una denuncia formale nei confronti dell’ex fotografo. Nel frattempo, l’attenzione del pubblico e dei media rimane molto alta e il dibattito sui social continua a essere particolarmente acceso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

