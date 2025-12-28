Alfonso Signorini disattiva il suo profilo Instagram | le indiscrezioni sui motivi
Alfonso Signorini ha disattivato il suo profilo Instagram, suscitando interesse e curiosità online. L’episodio è avvenuto ieri sera, 27 dicembre 2025, a circa due settimane dalla pubblicazione su YouTube di “Falsissimo: Il Prezzo del Successo – Parte I”. La decisione ha attirato l’attenzione dei fan e degli osservatori, lasciando spazio a numerose speculazioni sui motivi dietro questa scelta.
Alfonso Signorini disattiva il suo profilo Instagram e il web si accende di domande. È successo ieri sera, 27 dicembre 2025, a quasi due settimane dalla pubblicazione su YouTube di Falsissimo “Il Prezzo del Successo – Parte I”. L’episodio ideato da Fabrizio Corona con il volto del conduttore in copertina che ha innescato denunce, dichiarazioni in Procura e perquisizioni. La scelta sorprende anche per un altro motivo: proprio in questi giorni, senza post né storie, l’account aveva registrato un aumento rapidissimo di follower. Perché farlo adesso? Le risposte certe non ci sono, ma le indiscrezioni iniziano a comporre un quadro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
