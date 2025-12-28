Alessandro Morelli, sottosegretario leghista, invita a revisionare il decreto sull’Ucraina, chiedendo all’UE di evitare azioni che possano ostacolare i negoziati di pace, facendo riferimento alle posizioni di Trump. Nel frattempo, il politico, impegnato anche nelle Olimpiadi, ha riferito di aver subito tre costole, evidenziando la sua dedizione sia in ambito politico sia sportivo.

Il sottosegretario leghista a tutto campo: «Sto correndo per le Olimpiadi, mi sono rotto già tre costole. Il partito? Ha un solo leader: Matteo. Fortunatamente a Kiev non c’è una Flotilla per rovinare gli accordi». Alessandro Morelli, non è passata inosservata ad alcuni fotografi una sua smorfia di dolore mentre partecipava ai lavori della legge di bilancio fra i banchi della Lega. Pure a lei questa legge non piace? « Assolutamente no. La smorfia di dolore è legata al fatto che alle Olimpiadi Invernali di febbraio io sto dando letteralmente anima e corpo». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Alessandro Morelli: «Ora si cambi il decreto Ucraina. L’Ue non boicotti la pace di Trump»

