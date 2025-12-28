Tra strette stradine locali e piatti che raccontano secoli di pesca, "Alessandro Borghese - 4 ristoranti" va in onda oggi, domenica 28 dicembre 2025 su Sky Uno, con una puntata ambientata a Chioggia, città lagunare dall’anima popolare e dalla gastronomia verace, dove il pesce non è solo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, stasera in tv il miglior ristorante di pesce a Chioggia: le anticipazioni

Leggi anche: 4 Ristoranti, lo speciale di Alessandro Borghese per i 10 anni del programma: quando in tv

Leggi anche: Alessandro Borghese e 4 Ristoranti tornano a Torino per le piole: sfida a base di vitello tonnato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: il miglior agriturismo sui Colli Piacentini; Alessandro Borghese 4 Ristoranti, dal 21 dicembre torna con i nuovi episodi. Anticipazioni; Il miglior agriturismo dei Colli Piacentini secondo 4 Ristoranti: ecco chi ha vinto la sfida; «Alessandro Borghese 4 ristoranti», al via domenica 21 dicembre la nuova stagione.

SKY * “ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI“: «28/12/2025 ORE 21.15: «SECONDO EPISODIO, IL MIGLIOR RISTORANTE DI PESCE DI CHIOGGIA» - TRA CALLI E CANALI SUGGESTIVI SUL MARE, LO CHEF ALESSANDRO BORGHESE ELEGGE IL MIGLIOR RISTORANTE DI PESCE DI CHIOGGIA ... agenziagiornalisticaopinione.it