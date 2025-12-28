Alcara li fusi ricerca musicale del *M° Arnaud De Pasquale* sugli antichi organi di Sicilia
Alcara Li Fusi si prepara a vivere un importante evento dalla grande rilevanza culturale. Lunedì 29 Dicembre 2025, nella Chiesa di San Pantaleone, sarà presentata la ricerca musicale del *M° Arnaud De Pasquale* sugli antichi organi di Sicilia. Tra questi, spicca anche quello della sopracitata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Alcara Li Fusi: Domenica 29 dicembre il Presepe Vivente.
"Nebrodigusto", le eccellenze siciliane ad Alcara li Fusi - Si intitola "Nebrodigusto", una serie di iniziative ed eventi per promuovere l'Agroalimentare siciliano e in particolare il territorio dei Nebrodi. ansa.it
"Lu Zuccu" a Piazza Cappuccini Alcara Li Fusi ( Me). Lo zuccu (in siciliano letteralmente "ceppo") è un falò che viene acceso ritualmente la Vigilia di Natale davanti alle chiese di molte città della Sicilia orientale. Questa tradizione è espressione comunitaria dir - facebook.com facebook
