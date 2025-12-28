Imballaggi in polistirolo, carta e nastri colorati, biglietti d’auguri, involucri in cartone e plastica: il Natale ogni anno porta con sé anche tanti rifiuti da smaltire. Per tutelare l’ambiente e rendere le feste di fine anno più “green” e sostenibili, è bene sapere dove conferire correttamente i materiali non limitandosi a riempire i contenitori dell’indifferenziato, o peggio abbandonare i rifiuti su suolo pubblico, con l’obiettivo di avviare il più possibile di scarti a un corretto recupero migliorando la qualità della raccolta differenziata. Hera, oltre a qualche consiglio, ricorda che il miglior rifiuto è quello che non produciamo: prima di buttare qualcosa, è giusto chiedersi se si può riutilizzare e, nel caso, sfruttare i progetti di riuso attivi anche a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberi e luci, il Natale da ’smaltire’. Ecco tutti i consigli green di Hera

