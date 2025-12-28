Alberi da abbattere | protesta in strada

La città della carta si divide sulla rotatoria dell’ospedale: tra il grido per i tigli quasi secolari e il nodo del traffico. Il cuore di Fabriano si è svegliato ieri sotto il segno della protesta, ma anche del confronto. In viale Stelluti Scala, il presidio annunciato dai difensori del verde urbano ha preso corpo: una ventina di attivisti si sono ritrovati sotto le fronde dei nove alberi secolari — otto tigli e un platano — che rischiano di sparire per far posto alla nuova rotatoria dell’ospedale Profili. Lo slogan scelto "Gli alberi non si toccano", è risuonato tra i giardini Montalcini mentre continuava la raccolta firme cartacea da inviare al Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

