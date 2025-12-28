Al via le elezioni-farsa in Myanmar

In Myanmar, sono state avviate le elezioni organizzate dalla giunta militare che ha preso il controllo nel 2020 con un colpo di Stato. Questi appuntamenti rappresentano un momento importante nel contesto politico del paese, anche se sono stati oggetto di scrutinio internazionale e di preoccupazioni riguardo alla legittimità e alla partecipazione democratica.

Sono iniziate in Myanmar le elezioni organizzate dalla giunta militare che ha preso il potere nel 2020 con un colpo di Stato. Il voto avverrà in più fasi, zona per zona, per ragioni di sicurezza: durerà fino 25 gennaio, sotto lo stretto controllo di militari. Min Aung Hlaing, capo della giunta, pur ammettendo che l'esercito «continuerà a svolgere un ruolo nella leadership politica del Paese» ha dichiarato che le elezioni costituiscono «un'opportunità di riconciliazione». Ma la tornata elettorale, la prima dal golpe, è già stata ampiamente condannata dalle Nazioni Unite come una farsa messa in piedi per legittimare l'attuale governo.

