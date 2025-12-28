Sono iniziati i lavori di riqualificazione del canile di Novara, con l'approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta comunale. Gli interventi di manutenzione straordinaria, situati in via del Gazzurlo, mirano a migliorare le condizioni della struttura, garantendo un ambiente più adeguato per gli animali e il personale. L'intervento rappresenta un passo importante per il rafforzamento dei servizi offerti dal canile nel rispetto delle normative vigenti.

Al via i lavori al canile di Novara.È stato infatti approvato dalla giunta il progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria sul canile di via del Gazzurlo. Si tratta di una struttura che necessita di opere di riqualificazione, a partire dalla parte del canile sanitario, dove. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Al via i lavori di riqualificazione al canile di Novara

Leggi anche: Novara, fuochi d'artificio vicino al canile: scoppia la protesta

Leggi anche: Novara, fuochi d'artificio vicino al canile: scoppia la protesta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Canile e gattile comunale: al via i lavori di riqualificazione - Il progetto, portato avanti dalla giunta Zattini, prevede un spesa di 250 mila euro. ilrestodelcarlino.it

A Firenze al via i lavori di riqualificazione in via Pietrapiana - I lavori di riqualificazione in via Pietrapiana ma anche il rifacimento di un allaccio fognario in via dell’Antella sono i principali lavori che scattano in settimana a ... lanazione.it

Bergamo, in via Tre Armi la prima area cani per Città Alta: lavori nel 2026 - La giunta comunale ha approvato il progetto del Servizio verde pubblico che, oltre all'area cani, prevede ... bergamo.corriere.it

ISERNIA, PARTITI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VENEZIALE - facebook.com facebook

Il 9 dicembre #UNIFI ha avviato i lavori di riqualificazione della sede di Ingegneria in via Santa Marta, un intervento cofinanziato dal MUR. Il progetto migliorerà sostenibilità, comfort ed efficienza energetica, garantendo la continuità delle attività didattiche e di r x.com