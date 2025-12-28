Al Comune di Predappio 50mila euro per acquisire il terreno del sito archeologico di Fiumana

Il Comune di Predappio ha ricevuto 50 mila euro dal Governo Meloni per l'acquisizione del sito archeologico di Fiumana. Questo intervento rappresenta un contributo alla valorizzazione del patrimonio culturale della provincia forlivese, rafforzando l’impegno delle istituzioni locali e nazionali nella tutela e promozione delle risorse storiche del territorio. Un’azione che mira a preservare e valorizzare un patrimonio di rilevanza archeologica per la comunità locale.

