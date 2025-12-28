Akragas di nuovo in campo ripresi gli allenamenti dopo la pausa natalizia

Dopo la pausa natalizia, l’Akragas ha ripreso gli allenamenti presso il campo di Fontanelle. La squadra si prepara così alla ripresa delle competizioni, concentrandosi sulla preparazione fisica e tattica. Questo momento permette al gruppo di ritrovare la condizione ideale e di consolidare gli schemi, in vista delle prossime sfide del campionato.

Akragas-Serradifalco fino all'ultimo respiro: capitan Cipolla di testa firma il gol della vittoria - Adesso i biancazzurri pensano già al Priolo e alla lotta per il salto di categoria ... agrigentonotizie.it

' ’ Alessio Di Franco, classe 2007, originario di Niscemi (Cl), è un nuovo giocatore Under dell'Acireale. Portiere, pronto a raggiungere importanti obiettivi nel suo percorso di cr - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.