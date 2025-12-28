Akragas di nuovo in campo ripresi gli allenamenti dopo la pausa natalizia
Dopo la pausa natalizia, l’Akragas ha ripreso gli allenamenti presso il campo di Fontanelle. La squadra si prepara così alla ripresa delle competizioni, concentrandosi sulla preparazione fisica e tattica. Questo momento permette al gruppo di ritrovare la condizione ideale e di consolidare gli schemi, in vista delle prossime sfide del campionato.
Dopo una settimana di pausa concessa per le festività natalizie, l’Akragas è tornata ad allenarsi al campo di Fontanelle. L’allenatore Seby Catania ha dato il via alla ripresa delle attività con una doppia seduta di lavoro, in vista della seconda parte di stagione.La squadra, reduce dalla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
