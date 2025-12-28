Un giovane di 18 anni, italiano e con alcuni precedenti in materia di droga, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.L’arresto è avvenuto nella casa del ragazzo nel momento in cui i militari stavano effettuando un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Aizza il pitbull contro i carabinieri: 18enne nuovamente arrestato

