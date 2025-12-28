Aiuti a 400 famiglie dall’Emporio Eko
Cresce la domanda da parte delle famiglie bisognose residenti nel territorio dell’Unione dei comuni "Terre di Castelli", ma aumenta dall’altra parte anche la solidarietà da parte di tante aziende e cittadini. A sancirlo sono alcuni numeri dell’emporio solidale "Eko" di via Caselline, istituito nel 2018 e gestito da cinque anni dall’associazione "Ekonvoi". Qui le famiglie in difficoltà, dopo avere ottenuto il via dai servizi sociali del proprio comune di riferimento (vi possono accedere appunto i cittadini degli 8 comuni dell’Unione), possono approvvigionarsi gratuitamente di beni di prima necessità, da generi alimentari a prodotti per l’igiene personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
