Airbus vuole spostarsi su un cloud sovrano europeo Ma c’è il nodo Palantir…

Airbus mira a spostare i suoi dati su un sistema cloud europeo sovrano, abbandonando la dipendenza da piattaforme americane come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud. La notizia, riportata in anteprima da The Register, segnala che il colosso paneuropeo della difesa, dell’aviazione e dell’aerospazio intende valorizzare la componente continentale delle sue tecnologie. Airbus nota che la possibilità di emanciparsi dagli Usa non è scontata e dà all’80% la possibilità di trovare un provider europeo. La frattura della fiducia transatlantica. L’azienda a trazione franco-tedesca punta in particolar modo sull’ecosistema dell’innovazione direttamente in-cloud che molti provider europei stanno portando avanti sulla scia del colosso dei sistemi gestionali Sap, azienda tedesca che assieme ad Asml è forse l’unico campione tecnologico europeo di una dimensione globale, la cui piattaforma Sap S4HANA è pioniera in tal senso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

