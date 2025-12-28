Airbus vuole spostarsi su un cloud sovrano europeo Ma c’è il nodo Palantir…
Airbus mira a spostare i suoi dati su un sistema cloud europeo sovrano, abbandonando la dipendenza da piattaforme americane come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud. La notizia, riportata in anteprima da The Register, segnala che il colosso paneuropeo della difesa, dell’aviazione e dell’aerospazio intende valorizzare la componente continentale delle sue tecnologie. Airbus nota che la possibilità di emanciparsi dagli Usa non è scontata e dà all’80% la possibilità di trovare un provider europeo. La frattura della fiducia transatlantica. L’azienda a trazione franco-tedesca punta in particolar modo sull’ecosistema dell’innovazione direttamente in-cloud che molti provider europei stanno portando avanti sulla scia del colosso dei sistemi gestionali Sap, azienda tedesca che assieme ad Asml è forse l’unico campione tecnologico europeo di una dimensione globale, la cui piattaforma Sap S4HANA è pioniera in tal senso. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche: Airbus verso l'addio alle Big Tech: “Cloud Ue sovrano per gestire i dati”
Leggi anche: Airbus punta a un "cloud dati europeo"
Airbus e il cloud sovrano europeo, tra le Big Tech e Palantir.
Airbus vuole spostarsi su un cloud sovrano europeo. Ma c’è il nodo Palantir - Airbus mira a spostare i suoi dati su un sistema cloud europeo sovrano, abbandonando la ... msn.com
Airbus verso l’addio alle big tech: «Cloud sovrano Ue per i dati» - Il colosso aeronautico prepara una gara da oltre 50 milioni per portare sistemi e dati mission critical su un cloud europeo «digitalmente sovrano» e ridurre i rischi legati al CLOUD Act Usa ... ilsole24ore.com
Airbus verso l'addio alle Big Tech: “Cloud Ue sovrano per gestire i dati” - Per questo il colosso francese dell’aeronautica intende sganciarsi da Amazon, Google e Microsoft. msn.com
Quello che penso quando leggo "Airbus vuole scommettere sulla sovranità tecnologica europea" x.com
Airbus vuole emanciparsi dalle Big Tech Usa per la gestione dei dati. Una notizia da leggere nel quadro della "guerra" dei big data, di Internet e del controllo dell'aerospazio tra Usa e Ue - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.