Agrigento 2025 Camilleri guida il primo corner multimediale della Strada degli Scrittori

Domani ad Agrigento sarà inaugurato alle 11,30 il primo corner multimediale della “Strada degli Scrittori”, situato presso il polo culturale di San Pietro in via Pirandello. Andrea Camilleri, figura centrale della cultura italiana, accompagnerà i visitatori in questa nuova tappa dedicata alla memoria e alla letteratura, offrendo un’esperienza immersiva dedicata a uno dei più amati autori siciliani.

