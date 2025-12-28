Agnelli in tribuna a San Siro | l’ex presidente della Juve assiste dal vivo a Milan Verona lunch match di questa domenica di Serie A – FOTO

Giovanni Agnelli, ex presidente della Juventus, è stato presente in tribuna a San Siro per il match tra Milan e Verona. La sua presenza, durante questa giornata di Serie A, si inserisce come un gesto di attenzione nei confronti della squadra e del tecnico Allegri. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati, offrendo un momento di riflessione sulla continuità e il supporto nel contesto calcistico italiano.

Agnelli in tribuna a San Siro: l’ex presidente della Juve è a vedere il match tra Milan e Verona, un segnale di vicinanza al tecnico Allegri. Un ospite decisamente inatteso ha catalizzato l’attenzione delle telecamere, dei media e dei tifosi presenti allo stadio Giuseppe Meazza in questa domenica di fine dicembre 2025. Durante il classico “lunch match” delle 12:30, che vede contrapposto il Milan all’ Hellas Verona, in tribuna autorità è comparso a sorpresa Andrea Agnelli. L’ex presidente della Juventus, figura centrale e talvolta divisiva dell’ultimo decennio calcistico italiano, è stato pizzicato dagli obiettivi dei fotografi mentre assisteva con grande interesse e partecipazione allo svolgimento della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

SERIE A - Milan-Hellas Verona, Andrea Agnelli a San Siro - A San Siro, oltre al neoacquisto del Milan Niclas Fullkrug, anche Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha assistito in Tribuna a San Siro al Milan- napolimagazine.com