Agnelli – Elkann la dinastia che ha tradito l’Italia

Agnelli-Elkann rappresenta una delle famiglie più influenti dell’industria italiana, con un ruolo storico nel panorama economico nazionale. Tuttavia, alcune posizioni e decisioni recenti hanno generato discussioni sulla loro fedeltà ai valori e agli interessi dell’Italia. In questo contesto, si riflette sulle azioni di questa dinastia e sul loro impatto, sollevando domande sulla responsabilità e sulla coerenza tra patrimonio familiare e impegno nazionale.

Alto tradimento. Se fosse possibile, John Elkann andrebbe “processato” e dovrebbe rendere conto di questa sua “colpa”. Alto tradimento nei confronti degli italiani, dello Stato, del fisco, degli operai e impiegati, dei tecnici e di chi ha lavorato in Fiat, dei miliardi pagati dall’ Inps per la cassa integrazione e dal governo per contributi a fondo perduto per stabilimenti chiusi e oggi avvolti da polvere e ragnatele, per rottamazioni e leggi ad hoc, per la politica delle autostrade. Alto tradimento. Mentre invece il finale potrebbe avere un altro titolo: « Prendi i soldi e scappa ». Glielo ha consigliato (non richiesto e con una certa ruvidezza) l’ingegnere Carlo De Benedetti che di queste cose ne intende. 🔗 Leggi su Panorama.it

