Aggressione Sindaco condizioni stazionarie | domani nuova operazione

Le condizioni di Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, rimangono stazionarie dopo l'aggressione avvenuta nella sera di Santo Stefano. L’intervento chirurgico previsto per domani è volto a valutare ulteriormente lo stato di salute del primo cittadino. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare il responsabile.

Restano stazionarie le condizioni sanitarie di Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi, aggredito e ferito gravemente da una persona incappucciata nella serata di Santo Stefano. Il primo Cittadino verrà operato di nuovo domani dall'équipe medica del reparto di ortopedia dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona, dove si trova ricoverato a causa di lesioni gravi e fratture riportate in seguito alla violenta aggressione. Un episodio sul quale indagano i carabinieri della compagnia di Salerno che al momento seguono diverse ipotesi, escludendo che possa essersi trattato di una rapina.

