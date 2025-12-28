Aggrediti a colpi di spranga fuori dalla stazione di Ferno | due feriti quattro uomini in fuga
Due uomini sono rimasti feriti nella prima mattinata del 28 dicembre a seguito di un'aggressione con spranga nei pressi della stazione di Ferno, in provincia di Varese. Quattro persone sono fuggite dal luogo dell'incidente. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per chiarire i motivi e identificare i responsabili.
