Agente aggredito nel carcere di Montorio Alsippe | Situazione insostenibile

Il 27 dicembre, nel carcere di Montorio a Verona, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un agente penitenziario. La segnalazione, fatta dal segretario dell’Alsippe Matteo Barbera, evidenzia una situazione che, secondo le sue parole, risulta ormai insostenibile. Questo episodio si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione sulla sicurezza nelle strutture detentive italiane.

Ieri, 27 dicembre, il segretario dell’Alsippe Matteo Barbera ha segnalato un nuovo episodio di violenza avvenuto nella casa circondariale di Montorio, a Verona. Nel carcere c'è stata l’ennesima aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria.Secondo quanto riferito dal sindacato, il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

