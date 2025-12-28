"In un solo anno gli affitti brevi sono cresciuti del 44% passando da 931 a 1377". Lo dichiarano i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce. Non vanno confusi gli affitti brevi con i B5B seppur entrambi abbiano una vocazione prettamente turistica; gli affitti brevi godono di minori vincoli burocaratici ad esempio sulla dimensione dell’alloggi, sulla durata (non più di 30 giorni) e sulla cedolare secca che scende al 21%. La lista la città delle persone ha presentato un ordine del giorno collegato al Documento unico di programmazione per chiedere l’approvazione di un regolamento comunale sulle locazioni brevi, alla luce di un fenomeno che a Pisa sta assumendo dimensioni sempre più critiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Affitti brevi "È invasione. Sono cresciuti del 44%"

Leggi anche: Affitti brevi, Confabitare: «I proprietari sono penalizzati»

Leggi anche: Affitti brevi, in Lombardia toccano quota 58mila: sono triplicati in cinque anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Affitti brevi "È invasione. Sono cresciuti del 44%" - La Città delle Persone snocciola i numeri: "Non vanno confusi con i b&b oerché hanno ancora meno vincoli. lanazione.it