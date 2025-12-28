Affitti brevi È invasione Sono cresciuti del 44%
"In un solo anno gli affitti brevi sono cresciuti del 44% passando da 931 a 1377". Lo dichiarano i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce. Non vanno confusi gli affitti brevi con i B5B seppur entrambi abbiano una vocazione prettamente turistica; gli affitti brevi godono di minori vincoli burocaratici ad esempio sulla dimensione dell’alloggi, sulla durata (non più di 30 giorni) e sulla cedolare secca che scende al 21%. La lista la città delle persone ha presentato un ordine del giorno collegato al Documento unico di programmazione per chiedere l’approvazione di un regolamento comunale sulle locazioni brevi, alla luce di un fenomeno che a Pisa sta assumendo dimensioni sempre più critiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Affitti brevi, Confabitare: «I proprietari sono penalizzati»
Leggi anche: Affitti brevi, in Lombardia toccano quota 58mila: sono triplicati in cinque anni
Affitti brevi "È invasione. Sono cresciuti del 44%" - La Città delle Persone snocciola i numeri: "Non vanno confusi con i b&b oerché hanno ancora meno vincoli. lanazione.it
Affitti brevi, assalto alle periferie. In due mesi 800 annunci in più a Firenze. Prezzi alle stelle: 243 euro a notte - Firenze, 15 luglio 2025 – Il blocco degli affitti brevi in area Unesco, in vigore dalla fine di maggio, ha ottenuto un effetto collaterale immediato e preoccupante: una massiccia ondata di B&B fuori ... lanazione.it
Affitti brevi, ok ai limiti dei Comuni contro l’overtourism. La decisione della Consulta - La Corte costituzionale respinge la questione di legittimità sollevata dal governo contro la legge della Toscana. italiaoggi.it
Affitti brevi cosa cambia da gennaio 2026: le nuove regole, tasse e incompatibilità Tutte le novità per chi mette sul mercato la propria casa per periodi limitati - facebook.com facebook
La stretta del governo sugli affitti brevi crea solo incertezza. Parlano Spaziani Testa (Confedilizia) e Sarzana (Airbnb). Di @DavideMattone x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.