Affari tuoi Rosy umilia il marito | Nemmeno risponde

Durante l’ultima puntata di Affari tuoi, Rosy ha commentato con fermezza il comportamento del marito, affermando:

Il programma è Affari tuoi, ma a tratti pare Tra moglie e marito, a giudicare dai commenti sui social di chi a casa segue in tempo reale il quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Domenica sera, tutti contro Rosy, la concorrente in studio insieme al marito. "Cambia espressione una volta ogni tanto.", la implora una telespettatrice. Un'altra, più perfida: "Secondo me è il botox che le impedisce di cambiare espressione", o ancora "Inespressiva e statica pure nel balletto". Sta di fatto che la partita, non molto fortunata, secondo gli appassionati avrebbe evidenziato i rapporti non proprio idilliaci all'interno della coppia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

