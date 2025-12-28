Ancora qui. Ancora pacchi, Dottore, tiri. Insomma ancora la sfida alla sorte. Siamo ovviamente ad Affari Tuoi, il game-show campione di ascolti condotto su Rai 1 da Stefano De Martino, la puntata in questione è quella di sabato 27 dicembre. Protagonista della serata è Mattia, organizzatore di eventi per bambini originario di Bologna, accompagnato al centro dello studio dalla compagna Silvia, cardiologa. I due iniziano la loro avventura con il pacco numero 16, pronti a sfidare il destino e il temutissimo Dottore. Nel corso della chiacchierata iniziale, De Martino si informa su come sia nata la loro storia d’amore e Silvia racconta: " Ci siamo conosciuti al parco, lui stava correndo e poi la sera siamo usciti, dopo che si è fatto la doccia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, occhio a De Martino: la "proposta indecente" alla cardiologa

Leggi anche: Affari Tuoi, puntata tra numeri e cambi. E Stefano De Martino fa una proposta a Herbert

Leggi anche: Affari Tuoi, il concorrente “accetta” il Dottore. De Martino: “Occhio che fai il danno”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Affari Tuoi, Stefano De Martino e l’incidente sfiorato con Herbert Ballerina a Natale; CSG-FM3, il nuovo occhio di Cosmo-SkyMed; Ivan Zazzaroni: La finale di Ballando? Fialdini-D'Urso, ma occhio alla sorpresa Delogu o Martina Colombari; Affari Tuoi, Herbert Ballerina assente. Il Dottore stacca il telefono: “Ha paura”.

Affari Tuoi, De Martino scatenato con la concorrente: “Ho il batticuore” - Mattia e Silvia hanno giocato nella puntata del 28 dicembre di "Affari Tuoi": colpi di scene, emozioni e "batticuore". dilei.it