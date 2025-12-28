Affari tuoi Herbert Ballerina umiliato pure da Gennarino | finisce male

Herbert Ballerina, noto per le sue performance comiche e i

Periodo piuttosto sfortunato per Herbert Ballerina. Il comico ex spalla di Maccio Capatonda in tanti esilaranti "finti trailer" cinematografici è da questa stagione il disturbatore di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Pacchista ma soprattutto mina vagante, re delle freddure con cui spezza volutamente il ritmo della conduzione e regala un momento di ilarità ai concorrenti sotto pressione, Ballerina nelle ultime puntate si è preso più di qualche rimbrotto dal padrone di casa. De Martino non passa serata senza chiedere al Dottore o agli autori di "cacciare" simpaticamente Herbert dallo studio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

