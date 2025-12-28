Affari Tuoi De Martino scatenato con la concorrente | Ho il batticuore

Affari Tuoi torna sabato 27 dicembre con una nuova emozionante puntata. Il programma di punta dell’access prime time di Rai 1. Guidato da Stefano De Martino non si è mai fermato durante le feste natalizie, andando in onda sia la Vigilia, sia a Natale sia a Santo Stefano, e confermando di essere amatissimo dal pubblico. Concorrente della serata Mattia, che gioco per l’Emilia Romagna. Il ragazzo lavora in un parco divertimenti come animatore e organizza feste per bambini. Ad accompagnarlo la compagna, Silvia, di Jesi. De Martino colpito dalla concorrente: “Batticuore”. Come a ogni inizio puntata Stefano De Martino ha mostrato interesse per le storie personali dei due concorrenti al tavolo dell’incontro con il destino di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Dilei.it

