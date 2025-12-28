Affari Tuoi De Martino scatenato con la concorrente | Ho il batticuore

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Affari Tuoi torna sabato 27 dicembre con una nuova emozionante puntata. Il programma di punta dell’access prime time di Rai 1. Guidato da Stefano De Martino non si è mai fermato durante le feste natalizie, andando in onda sia la Vigilia, sia a Natale sia a Santo Stefano, e confermando di essere amatissimo dal pubblico. Concorrente della serata Mattia, che gioco per l’Emilia Romagna. Il ragazzo lavora in un parco divertimenti come animatore e organizza feste per bambini. Ad accompagnarlo la compagna, Silvia, di Jesi. De Martino colpito dalla concorrente: “Batticuore”. Come a ogni inizio puntata Stefano De Martino ha mostrato interesse per le storie personali dei due concorrenti al tavolo dell’incontro con il destino di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Dilei.it

affari tuoi de martino scatenato con la concorrente ho il batticuore

© Dilei.it - Affari Tuoi, De Martino scatenato con la concorrente: “Ho il batticuore”

