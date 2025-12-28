AEW | MJF è il nuovo campione beffa tutti a Worlds End

MJF è ufficialmente il nuovo AEW World Champion. Nel main event di Worlds End 2025, andato in scena dalla NOW Arena di Chicago, il wrestler di Long Island ha detronizzato Samoa Joe in un match a quattro che vedeva coinvolti anche “Hangman” Adam Page e Swerve Strickland. La vittoria arriva dopo che MJF aveva guadagnato la sua opportunità titolata vincendo il Casino Gauntlet match al suo ritorno in AEW. Un’attesa che si è rivelata fruttuosa: dopo circa venti minuti, il due volte campione del mondo ha alzato nuovamente la cintura più prestigiosa della compagnia. Un match caotico dominato dal campione nelle fasi iniziali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

