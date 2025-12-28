AEW | Hyan e Maya World sotto contratto avevano sostituito le disertrici Nixon Newell e Miranda Alize

AEW ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Hyan e Maya World, due wrestler che hanno sostituito Nixon Newell e Miranda Alize, le quali avevano lasciato l’arena rifiutandosi di partecipare. Tony Khan ha confermato il contratto con il duo, riconoscendo il loro impegno e determinazione nel momento di difficoltà. Questa scelta testimonia l’attenzione di AEW nel valorizzare i propri atleti e mantenere l’organizzazione attiva e competitiva.

Tony Khan ha ufficializzato la firma di Hyan e Maya World con la All Elite Wrestling, premiando il duo che aveva accettato di rimpiazzare all’ultimo momento Nixon Newell e Miranda Alize dopo che queste ultime avevano abbandonato l’arena rifiutandosi di lottare. L’annuncio di Tony Khan dopo Worlds End. La conferma è arrivata subito dopo il match delle due wrestler nella Zero Hour di AEW Worlds End, il pay-per-view andato in scena sabato 28 dicembre. Nonostante la sconfitta contro le Sisters of Sin ( Julia Hart e Skye Blue ), Khan ha voluto celebrare il momento con un post su X: “Hanno disputato un altro match fantastico alla Zero Hour di AEW Worlds End stasera, e ora è ufficiale: Hyan e Maya World sono All Elite!” They wrestled another fantastic match at the #AEWWorldsEnd Zero Hour tonight, and now it’s official: @thehyan + @MayaWorldd are All Elite! Thank you all watching AEW Worlds End right now! pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Hyan e Maya World sotto contratto, avevano sostituito le “disertrici” Nixon Newell e Miranda Alize Leggi anche: AEW: Miranda Alize e Nixon Newell (Tegan Nox) lasciano Collision rifiutandosi di perdere un match Leggi anche: AEW: Intricata la situazione tra Andrade e la WWE, sarebbe ufficialmente sotto contratto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. AEW Worlds End 2025 preview; AEW: Risultati AEW Christmas Collision 2025; Risultati AEW Christmas Collision 25-12-2025; AEW: Continental Classic, definite le semifinali DI Worlds End, la Family domina. RISULTATI: AEW Worlds End 2025 - Worlds End 2025 ha chiuso l'anno della AEW con uno show ricco di emozioni e due cambi titolati di primo piano. zonawrestling.net

Tony Khan: Hyan And Maya World Are Great Additions, Every Experience With Them Has Been Positive - At AEW Worlds End, Tony Khan and AEW made is official by announcing the signings of Hyan and Maya World. fightful.com

AEW Signs Hyan And Maya World To Full-Time Contracts - The tag team is now All Elite, boosting AEW’s women’s division for 2026 and beyond. ewrestlingnews.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.