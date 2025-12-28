AEW | Hyan e Maya World sotto contratto avevano sostituito le disertrici Nixon Newell e Miranda Alize

AEW ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Hyan e Maya World, due wrestler che hanno sostituito Nixon Newell e Miranda Alize, le quali avevano lasciato l’arena rifiutandosi di partecipare. Tony Khan ha confermato il contratto con il duo, riconoscendo il loro impegno e determinazione nel momento di difficoltà. Questa scelta testimonia l’attenzione di AEW nel valorizzare i propri atleti e mantenere l’organizzazione attiva e competitiva.

Tony Khan ha ufficializzato la firma di Hyan e Maya World con la All Elite Wrestling, premiando il duo che aveva accettato di rimpiazzare all’ultimo momento Nixon Newell e Miranda Alize dopo che queste ultime avevano abbandonato l’arena rifiutandosi di lottare. L’annuncio di Tony Khan dopo Worlds End. La conferma è arrivata subito dopo il match delle due wrestler nella Zero Hour di AEW Worlds End, il pay-per-view andato in scena sabato 28 dicembre. Nonostante la sconfitta contro le Sisters of Sin ( Julia Hart e Skye Blue ), Khan ha voluto celebrare il momento con un post su X: “Hanno disputato un altro match fantastico alla Zero Hour di AEW Worlds End stasera, e ora è ufficiale: Hyan e Maya World sono All Elite!” They wrestled another fantastic match at the #AEWWorldsEnd Zero Hour tonight, and now it’s official: @thehyan + @MayaWorldd are All Elite! Thank you all watching AEW Worlds End right now! pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

