Addio Quota 103 e silenzio-assenso sul Tfr le novità sulle pensioni in manovra

La manovra di prossima approvazione introduce importanti modifiche al sistema pensionistico italiano. Tra le novità principali, l'abolizione di Quota 103, l'incentivo alla previdenza integrativa e l'estensione dei tempi di permanenza al lavoro in relazione all'aspettativa di vita. Questi interventi mirano a adattare il sistema previdenziale alle nuove esigenze demografiche e finanziarie del paese, garantendo sostenibilità e flessibilità.

(Adnkronos) – L'addio a Quota 103 per l'anticipo pensionistico, la spinta alla previdenza integrativa, i tre mesi di permanenza al lavoro in linea con l'aspettativa di vita: la manovra – attesa al varo finale martedì – riscrive la previdenza adeguandosi alla vita che si allunga e alla coperta delle risorse che si accorcia.

