Addio megaliti arrivano i gremlins

A Bologna, le grandi sculture gonfiabili che hanno decorato il Crescentone di Piazza Maggiore sono state rimosse. Dopo una breve esposizione durata circa dieci giorni, i megaliti sono stati smontati, segnando la fine di un intervento artistico temporaneo nel cuore della città.

Bologna saluta quelli che sono diventati i 'suoi' megaliti. Le enormi sculture gonfiabili che per una decina di giorni hanno riempito il Crescentone di Piazza Maggiore sono infatti state smontate.La piazza, infatti, si prepara ad accogliere i festeggiamenti di Capodanno, incluso il Vecchione a.

