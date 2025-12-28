Addio Brigitte Bardot perché dopo la morte del suo cane ET non ha più guidato l’amata Renault 4

Brigitte Bardot, icona del cinema francese, ha scelto di allontanarsi dalla scena pubblica dopo la scomparsa del suo cane ET. Questo evento ha segnato un momento di riflessione personale, portandola a interrompere anche l’uso della sua amata Renault 4. La sua vita, fatta di immagini iconiche e momenti di intimità, continua a suscitare interesse e rispetto, testimoniando il suo ruolo unico nel panorama culturale e sociale.

L’addio silenzioso di Brigitte Bardot: la fine di un’epoca. Brigitte Bardot si è spenta a 91 anni, lasciando dietro di sé non solo la leggenda del cinema francese, ma anche una delle storie più intime e struggenti della sua vita privata. Lontana dai riflettori da decenni, la diva aveva scelto il silenzio, la natura e la solitudine come rifugio definitivo. E proprio in quel silenzio, lontano dal clamore che l’aveva consacrata, si consuma uno degli episodi più toccanti della sua esistenza: l’addio alla guida, simbolo della sua libertà. La Renault 4, compagna di una vita semplice. Tra le tante auto che hanno attraversato la vita di Brigitte Bardot — sportive, cabriolet, modelli iconici degli anni Sessanta — ce n’era una che rappresentava più di tutte la sua anima: una Renault 4 bianca. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

