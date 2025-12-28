Addio allo chef Roberto Buzzurro il fratello Francesco | Mi hai strappato il cuore dal petto
È venuto a mancare lo chef Roberto Buzzurro, figura rispettata nel settore della ristorazione. Con una carriera che comprende esperienze in strutture di rilievo come il Verdura Resort, ha sempre dimostrato dedizione e competenza. La perdita di Roberto rappresenta un momento di riflessione per il mondo culinario e per tutti coloro che ne hanno apprezzato il talento e la passione.
Lutto nel mondo della ristorazione per la scomparsa dello chef Roberto Buzzurro. Aveva lavorato in diverse strutture di prestigio, tra cui il Verdura resort, distinguendosi per professionalità e passione.A ricordarlo, sui social, con parole di profonda commozione è stato il fratello, il musicista. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
