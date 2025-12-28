Addio all' icona Brigitte Bardot | aveva scritto la prefazione di un libro su Trieste

È venuta a mancare all’età di 91 anni Brigitte Bardot, celebre attrice e figura di spicco francese, nota anche per il suo impegno a favore dei diritti degli animali. Tra le sue molte attività, aveva scritto la prefazione di un libro dedicato a Trieste, testimonianza del suo interesse per questa città. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione su una carriera che ha attraversato più generazioni, lasciando un’impronta significativa nel panorama culturale internazionale.

Si è spenta a 91 anni Brigitte Bardot, mito nazionale francese e icona mondiale, attrice simbolo del suo paese e in seguito attivista per i diritti degli animali. Si sarebbe spenta nella sua casa della Madrague, sulla spiaggia di Saint-Tropez. A darne l'annuncio è stata la Fondation Brigitte. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Addio all'icona Brigitte Bardot: aveva scritto la prefazione di un libro su Trieste Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, icona del cinema francese. Aveva 91 anni Leggi anche: Brigitte Bardot morta, aveva 91 anni: da attrice ad attivista per gli animali, addio a un'icona mondiale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Addio a Brigitte Bardot, icona anticonformista del cinema francese; Brigitte Bardot, addio all'icona del cinema francese; Da Brigitte Bardot a Pippo Baudo, i personaggi che ci hanno lasciato nel 2025. FOTO; Addio a un'icona del cinema: è morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni. È morta Brigitte Bardot, addio alla diva del cinema sex symbol per eccellenza: aveva 91 anni - Da sex symbol degli anni '60 ad attivista per i diritti animali, BB ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema e nella società ... ilfattoquotidiano.it

Addio a Brigitte Bardot, una vita di scandali - Vista per la prima volta nell'indimenticabile E Dio creò la donna, «BB» ha lavorato con alcuni dei più grandi registi della sua epoca, tra cui Clouzot, Malle e Godart, prima di diventare una pioniera ... vanityfair.it

Addio a Brigitte Bardot, icona del cinema francese - Brigitte Bardot rispondeva così a chi le chiedeva della propria vita, attraversata da un’infanzia difficile, con un’educazione troppo ... avvenire.it

Addio Brigitte Bardot: leggendaria attrice francese, icona anni '60, attivista - facebook.com facebook

Icona di bellezza, diva che ha fatto sognare il mondo. Addio a #BrigitteBardot, l'attrice francese aveva 91 anni. Il suo impegno animalista e il carattere ribelle. Al #Tg2Rai ore 13,00 #28dicembre x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.