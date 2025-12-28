Addio alla diva Brigitte Bardot | il cinema mondiale in lutto

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Brigitte Bardot, figura iconica della Hollywood europea. La sua eleganza e il suo talento hanno segnato un’epoca, lasciando un’impronta indelebile nel panorama cinematografico internazionale. Con la sua presenza carismatica, Bardot ha rappresentato un simbolo di stile e raffinatezza, influenzando generazioni di artisti e appassionati. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla storia del cinema e sulla figura di una vera icona.

Brigitte Bardot era l’icona della bellezza francese per eccellenza, la risposta europea al fascino di Marylin Monroe. Oggi, ‘B.B., se n’è andata per sempre a 91 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del cinema. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. L'infanzia difficile e gli esordi nel cinema. Brigitte nasce a Parigi il 28 settembre 1934 da una coppia dell’alta borghesia francese e studia dalle suore ma, grazie al suo bel fisico, inizia la carriera da modella già a 14 anni. Nel 1952 sposa il regista Roger Vadim da cui divorzierà cinque anni dopo. Nello stesso anno esce Manina, ragazza senza veli, uno dei suoi primi film da protagonista che contribuisce a diffondere l’uso del bikini tra le donne dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio alla diva Brigitte Bardot: il cinema mondiale in lutto Leggi anche: È morta Brigitte Bardot, addio alla diva del cinema sex symbol per eccellenza: aveva 91 anni Leggi anche: Brigitte Bardot operata a Tolone: come sta la diva Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Divorzi vip, tutte le coppie famose scoppiate nel 2025: da Raoul Bova e Rocio Morales a Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Addio Brigitte Bardot: leggendaria attrice francese, icona anni '60, attivista - La sua Fondazione "annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per ded ... rainews.it

È morta Brigitte Bardot, l’attrice icona del cinema aveva 91 anni - Addio a Brigitte Bardot, icona di femminilità tra gli Anni Cinquanta e Sessanta, modella e attrice, che ha recitato in oltre 40 film di successo ... fanpage.it

È morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni - La sensazione è che l'ultima parte della sua vita l'abbia vissuta come voleva nel suo ... repubblica.it

