Addio alla diva Brigitte Bardot | il cinema mondiale in lutto

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Brigitte Bardot, figura iconica della Hollywood europea. La sua eleganza e il suo talento hanno segnato un’epoca, lasciando un’impronta indelebile nel panorama cinematografico internazionale. Con la sua presenza carismatica, Bardot ha rappresentato un simbolo di stile e raffinatezza, influenzando generazioni di artisti e appassionati. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla storia del cinema e sulla figura di una vera icona.

Brigitte Bardot era l’icona della bellezza francese per eccellenza, la risposta europea al fascino di Marylin Monroe. Oggi, ‘B.B., se n’è andata per sempre a 91 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del cinema. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. L'infanzia difficile e gli esordi nel cinema. Brigitte nasce a Parigi il 28 settembre 1934 da una coppia dell’alta borghesia francese e studia dalle suore ma, grazie al suo bel fisico, inizia la carriera da modella già a 14 anni. Nel 1952 sposa il regista Roger Vadim da cui divorzierà cinque anni dopo. Nello stesso anno esce Manina, ragazza senza veli, uno dei suoi primi film da protagonista che contribuisce a diffondere l’uso del bikini tra le donne dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

