Addio al centenario che sopravvisse ai lager
"Una persona con grande forza d’animo, altruista e generoso fino all’ultimo". È morto un mese dopo aver spento cento candeline Giuseppe De Franceschi, l’ultimo dei sopravvissuti alla deportazione che il 7 ottobre 1944 vide i tedeschi occupanti prelevare 150 persone dalle case a Monte San Pietro, per avviarle verso i campi di lavoro e di prigionia in Germania. Un inferno dal quale tornarono in pochissimi: tra loro c’era il giovane Giuseppe, che rientrò a piedi dopo quattro mesi di cammino, ridotto a soli 37 chili, portando sulle spalle e nel cuore il peso di un anno di privazioni indicibili che lo segnarono profondamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
