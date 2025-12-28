"Una persona con grande forza d’animo, altruista e generoso fino all’ultimo". È morto un mese dopo aver spento cento candeline Giuseppe De Franceschi, l’ultimo dei sopravvissuti alla deportazione che il 7 ottobre 1944 vide i tedeschi occupanti prelevare 150 persone dalle case a Monte San Pietro, per avviarle verso i campi di lavoro e di prigionia in Germania. Un inferno dal quale tornarono in pochissimi: tra loro c’era il giovane Giuseppe, che rientrò a piedi dopo quattro mesi di cammino, ridotto a soli 37 chili, portando sulle spalle e nel cuore il peso di un anno di privazioni indicibili che lo segnarono profondamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al centenario che sopravvisse ai lager

Leggi anche: Nazista centenario indagato, nel suo lager anche 15 mila italiani: duecento non fecero mai ritorno

Leggi anche: Addio all’ex marinaio deportato. È morto a 101 anni Mario Nuti. «Rimase due anni nei lager nazisti»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Addio al centenario che sopravvisse ai lager.

Addio al centenario che sopravvisse ai lager - È morto un mese dopo aver spento cento candeline Giuseppe De Franceschi, l’ultimo dei sopravvissuti alla deportazione che ... msn.com