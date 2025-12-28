Addio a don Luigi Sonnenfeld il prete operaio

È deceduto questa mattina a 85 anni don Luigi Sonnenfeld, sacerdote noto per il suo impegno come prete operaio. Dopo un periodo di ricovero iniziato a fine ottobre, è stato trovato privo di sensi nella chiesetta dei pescatori in darsena a Viareggio. La sua figura ha rappresentato un esempio di dedizione e semplicità nel servizio alla comunità.

Viareggio (Lucca), 28 dicembre 2025 – E' morto questa mattina don Luigi Sonnenfeld, 85 anni; era ricoverato da fine ottobre prima in ospedale, poi in una casa di cura, quando fu trovato privo di sensi nella chiesetta dei pescatori in darsena. Don Luigi era un prete operaio; molto conosciuto e stimato, lascia un grande vuoto a Viareggio. Ancora da fissare la data del funerale. La parrocchia di San Pietro a Vico ha affidato ai social questo pensiero: "Poco fa è salito al Cielo don Luigi Sonnenfeld, parroco emerito di San Pietro a Vico dal 2013 al 2020, e presente in questa parrocchia già prima in supporto a don Beppe Giordano.

